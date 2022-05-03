У Росії легалізували полювання на тварин з Червоної книги

10:42 02 серпня Київ, Україна

З 1 серпня на території РФ легалізоване полювання на тварин з Червоної книги. У поточному місяці набули чинності два відповідних законопроєкти російського уряду.

Про це пише ТАСС.

Пресслужба Мінприроди Росії в коментарі агентству ТАСС підкреслила, що мова йде тільки "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу", але зоозахисники вважають, що це спосіб легалізації трофейного полювання.

За новими правилами, з російського законодавства виключається положення, яке забороняє будь-які види полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги РФ і (або) в Червоні книги суб'єктів РФ.



Добування червонокнижних тварин з 1 серпня дозволяється з метою:

їхнього моніторингу;

регулювання чисельності;

охорони здоров'я населення;

усунення загрози для життя людини;

запобігання масовим захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин;

забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів Росії.

Дозвіл на добування рідкісних тварин видаватиме Росприроднагляд. У міністерстві підкреслили, що заборона на господарське використання, включаючи полювання, на тварин, занесених до Червоної книги РФ і Червоні книги суб'єктів РФ, зберігається.



Greenpeace вважає ці зміни в законодавстві легалізацією трофейного полювання, повідомив радіостанції "Говорить Москва" керівник програми Greenpeace з особливо охоронюваних природних територій в РФ Михайло Крейндлин.



"Ми вважаємо, що мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично, наприклад, під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. В першу чергу це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки", - сказав Крейндлин.



Він додав, що добування передбачає і вилов, і відстріл тварин.



Спочатку законопроєкт повинен був згладити протиріччя між законами "Про тваринний світ" та "Про полювання", "усунути дублюючі норми", писав у грудні 2020 року "Коммерсант". У пояснювальній записці зазначалося, що законопроєктом "однозначно виключається можливість здійснення будь-яких видів полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги РФ і в Червоні книги суб'єктів". Однак до другого читання документ доповнився поправками, які, навпаки, це дозволяють.



Серед авторів законопроєкту - депутат Владислав Резник, який входить до президії елітного "Клубу гірських мисливців", відзначає видання. У 2016 році клуб просив Олександра Хлопоніна (на той момент віцепрем'єра, який курував сферу природокористування) під виглядом наукових досліджень видати п'ять дозволів на добування путоранського снігового барана, занесеного до Червоної книги РФ.



В обмін клуб зобов'язався заплатити заповіднику, на території якого це буде зроблено, велику суму, писала "Медуза". Виконавчий директор клубу Олександр Гомонов пояснював, що нібито "вся Африка на цьому живе": продає можливість полювати на рідкісний вид, а ці гроші вкладає в його охорону і відтворення. "Чому під суворим контролем, з наукою, не можна стукнути двох баранів?!" - нарікав Гомонов.