У Росії компанію Meta внесли до списку "терористичних організацій"

Росфінмоніторинг вніс компанію Meta, якій належать Facebook, Instagram та WhatsApp, до списку терористичних та екстремістських організацій.
Про це повідомляють росЗМІ.
У той же час блокування не поширювалося на месенджер WhatsApp, який також належить Meta, оскільки той не займається публічним розповсюдженням інформації. Тепер цей месенджер також заборонять на території Росії.
Згідно з російським законодавством, банки зобов'язані заморозити кошти включеної до "терористичного" списку компанії та призупинити обслуговування її рахунків.
Таким чином Цукерберг тепер знаходиться в одній компанії з Аль-Каїдою і Талібаном. Але лише на території Росії. Хоча, якщо врахувати, що Талібан заборонений в Росії, але успішно торгує з росією, а лідери Талібану офіційно зустрічаються з путін і лавровим, то це внесення нічого не означає.
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