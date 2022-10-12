У Росії компанію Meta внесли до списку "терористичних організацій"

08:02 12 жовтня Київ, Україна

Росфінмоніторинг вніс компанію Meta , якій належать Facebook , Instagram та WhatsApp, до списку терористичних та екстремістських організацій.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Тверський суд Москви 21 березня 2022 року вже визнав американську компанію Meta "екстремістською організацією". Причиною стала інформація про те, що її керівництво дозволило користувачам з України закликати до насильства щодо російських військових. Соцмережі Instagram і Facebook, що належать компанії, були заборонені і заблоковані на території Росії", - йдеться у повідомленні.

У той же час блокування не поширювалося на месенджер WhatsApp, який також належить Meta, оскільки той не займається публічним розповсюдженням інформації. Тепер цей месенджер також заборонять на території Росії.



Згідно з російським законодавством, банки зобов'язані заморозити кошти включеної до "терористичного" списку компанії та призупинити обслуговування її рахунків.

Таким чином Цукерберг тепер знаходиться в одній компанії з Аль-Каїдою і Талібаном. Але лише на території Росії. Хоча, якщо врахувати, що Талібан заборонений в Росії, але успішно торгує з росією, а лідери Талібану офіційно зустрічаються з путін і лавровим, то це внесення нічого не означає.