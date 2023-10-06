У росії хочуть запровадити систему соцрейтингу на китайський зразок

10:55 06 жовтня Київ, Україна

Для росіян хочуть запровадити систему соціального рейтингу. Пропонується використовувати систему для поділу росіян на класи корисності для держави, ймовірно, головним критерієм "корисності" буде лояльність режиму.



Систему рейтингу "Ми" розробляє російський державний соціальний університет (РДСУ). Студенти університету стали першими учасниками тестової версії програми, проходячи анкетування з різних аспектів їхнього життя.



Ця система аналогічна китайській системі соціального рейтингу, що діє на національному рівні, де поведінка людей контролюється скрізь присутніми камерами з розпізнаванням облич.



Спочатку кожному громадянину присвоюються 1000 балів, які можна збільшувати за волонтерство, донорство, гарну кредитну історію, підтримку уряду у соціальних мережах та інші чинники.



Бали можуть бути зняті за порушення правил дорожнього руху, критику уряду, участь у протестах, зловживання онлайн-іграми та інші порушення.



Підтримуючи рейтинг на рівні 1050 і вище, громадяни можуть, наприклад, розраховувати на безкоштовні продукти в одній із торгових мереж, тоді як рейтинг 599 і нижче може створити проблеми з працевлаштуванням, отриманням кредитів та призвести до обмежень у правах.



Планується запровадити «двокомпонентний скоринг-код» для кожного громадянина, що охоплює «соціальний статус» та «соціальний рівень».



У розрахунках буде враховано освіту, вік, стан здоров'я, заслуги, внесок у суспільство та інші параметри.