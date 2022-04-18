У Росії хочуть відродити худради для боротьби з "провокаціями"

У Держдумі РФ заявили про необхідність створення інституту громадських мистецьких рад під час війни в Україні. Член комітету з освіти Яна Лантратова направила запит до Мінкультури РФ.
На її думку, такий інститут просто потрібний «в умовах жорсткої інформаційної війни». Він візьметься перевіркою перформансів та художніх творів на наявність "провокацій".
Так депутат звернула увагу на скульптуру українського художника Олега Кулика «Велика Мати», представлену на ярмарку «Арт-Москва».
Депутат назвала її «вульгарною пародією на статую «Батьківщина-мати кличе». На думку Лантратової, робота «висміює образ, священний багатьом росіян». З нею солідарний сенатор Олексій Пушков - він назвав скульптуру Кулика "мерзотністю".
Лантратова також зазначила, що отримує велику кількість скарг на мюзикл "Шахмати", "у постановці якого висловлюється неповага до Росії". Вона просить Мінкультури звернути увагу до репертуару Московського палацу молоді.
Раніше головний редактор RT Маргарита Сімоньян зажадала прибрати з Конституції РФ заборону на цензуру. На її думку, свобода слова призводила лише до краху держави і взагалі «не в нашій історичній традиції».
У СРСР інститут художніх рад широко використовувався в багатьох галузях культури, у тому числі на телебаченні, у кіновиробництві, у театрі та на естраді. Група осіб із призначених діячів культури та представників державних органів цензурувала інформацію та художні твори (вистави, музику, пісні, книги), що призначалися для широкої публіки.
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