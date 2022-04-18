У Росії хочуть відродити худради для боротьби з "провокаціями"

17:05 18 квітня Київ, Україна

У Держдумі РФ заявили про необхідність створення інституту громадських мистецьких рад під час війни в Україні. Член комітету з освіти Яна Лантратова направила запит до Мінкультури РФ.



На її думку, такий інститут просто потрібний «в умовах жорсткої інформаційної війни». Він візьметься перевіркою перформансів та художніх творів на наявність "провокацій".

"Пропоную на час проведення "спеціальної військової операції" запровадити тимчасовий захід - інститут громадських мистецьких рад. Це має бути саме тимчасовий захід, який виключає вплив державних інститутів на роботу художніх рад. Наразі «суспільство особливо чутливо реагує на будь-які провокації», - заявила Лантратова.

Так депутат звернула увагу на скульптуру українського художника Олега Кулика «Велика Мати», представлену на ярмарку «Арт-Москва».

Депутат назвала її «вульгарною пародією на статую «Батьківщина-мати кличе». На думку Лантратової, робота «висміює образ, священний багатьом росіян». З нею солідарний сенатор Олексій Пушков - він назвав скульптуру Кулика "мерзотністю".