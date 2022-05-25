У росії хочуть саджати росіян на 20 років за участь у військових діях проти «інтересів росії»

19:15 25 травня Киев, Украина

Депутати держдуми росії запропонували прирівняти перехід на бік супротивника під час військових дій до держзради. Покарання за це передбачає до 20 років ув'язнення.

«Законопроєктом пропонується внести уточнення до статті 275 КК росії з метою віднесення до державної зради дій, пов'язаних із переходом на бік супротивника в умовах збройного конфлікту або військових дій проти російської федерації», — йдеться у записці пояснення до законопроєкту.

Участь росіян у військових діях за кордоном проти інтересів росії, згідно з документом, каратиметься позбавленням волі від 12 до 20 років. За таємну співпрацю з іноземними спецслужбами росіянам загрожуватиме строк до 8 років.



Вербування, навчання та фінансування найманця, його використання у військових діях карається позбавленням волі від 12 до 18 років, випливає із законопроєкту. Також участь найманця у збройному конфлікті каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.



Документ передбачає і покарання за «суспільний заклик до дій проти безпеки росії». Це правопорушення пропонують карати ув'язненням до семи років.



Після початку війни в Україні президент володимир путін підписав закон про запровадження статті про дискредитацію армії до Кодексу про адміністративні правопорушення. Повторне правопорушення за цією статтею може спричинити кримінальну справу за ч. 1 ст. 280.3 КК росії, що передбачає штраф від 100 до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до 3 років.