У росії хочуть саджати росіян на 20 років за участь у військових діях проти «інтересів росії»

Депутати держдуми росії запропонували прирівняти перехід на бік супротивника під час військових дій до держзради. Покарання за це передбачає до 20 років ув'язнення.
Участь росіян у військових діях за кордоном проти інтересів росії, згідно з документом, каратиметься позбавленням волі від 12 до 20 років. За таємну співпрацю з іноземними спецслужбами росіянам загрожуватиме строк до 8 років.
Вербування, навчання та фінансування найманця, його використання у військових діях карається позбавленням волі від 12 до 18 років, випливає із законопроєкту. Також участь найманця у збройному конфлікті каратиметься позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
Документ передбачає і покарання за «суспільний заклик до дій проти безпеки росії». Це правопорушення пропонують карати ув'язненням до семи років.
Після початку війни в Україні президент володимир путін підписав закон про запровадження статті про дискредитацію армії до Кодексу про адміністративні правопорушення. Повторне правопорушення за цією статтею може спричинити кримінальну справу за ч. 1 ст. 280.3 КК росії, що передбачає штраф від 100 до 300 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до 3 років.
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