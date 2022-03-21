У Росії хочуть русифікувати вуличні комерційні вивіски

17:04 21 березня Київ, Україна

Член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв виступив із пропозицією заборонити в Росії рекламні вуличні вивіски іноземними мовами.

Депутат зазначив, що єдиною державною мовою РФ, що використовується для спілкування з клієнтами та ведення комерційного документообігу, є російська, проте значна частина вуличних вивісок у великих містах Росії містить написи іноземними мовами.

На думку Хамзаєва, такі комерційні банери не завжди є інформативними для росіян. Крім того, вони нівелюють державний статус російської мови, вважає парламентарій.
"У зв'язку з цим пропоную обговорити питання можливості внесення змін у федеральне законодавство та інші нормативні правові акти у частині запровадження обов'язку для російських та іноземних підприємств, що здійснюють діяльність в  Російській Федерації, використовувати у текстовому змісті вуличних комерційних вивісок виключно російську мову, у тому числі проводити і транслітерацію іноземних найменувань брендів", – наголошується в листі.