У Росії хочуть русифікувати вуличні комерційні вивіски

17:04 21 березня Київ, Україна

Член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Султан Хамзаєв виступив із пропозицією заборонити в Росії рекламні вуличні вивіски іноземними мовами.



Депутат зазначив, що єдиною державною мовою РФ, що використовується для спілкування з клієнтами та ведення комерційного документообігу, є російська, проте значна частина вуличних вивісок у великих містах Росії містить написи іноземними мовами.



На думку Хамзаєва, такі комерційні банери не завжди є інформативними для росіян. Крім того, вони нівелюють державний статус російської мови, вважає парламентарій.