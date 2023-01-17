У росії хочуть позбавляти майна "іноагентів" за "дискредитацію" російської армії

У держдуму росії направили пропозицію конфіскувати майно "іноагентів" на користь держави за "дискредитацію" російської армії.
Відповідне звернення на ім'я спікера в'ячеслава володіна вніс до нижньої палати парламенту Фонд захисту національної історичної спадщини.
Директор фонду олександр карабанов сказав держагентству ТАРС, що вилучення майна у "іноагентів" та "дискредитуючих" російську армію стане "ефективним фільтром від необдуманих дій" для громадян, які не мають усвідомленої позиції.
Раніше з пропозицією конфіскувати майно у росіян, які залишили країну і критикували війну і російську владу, виступив спікер російської держдуми в'ячеслав володін. За його словами, деякі росіяни дозволяють собі ображати росію, її мешканців, солдатів та офіцерів і "відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів та вбивць". Володін вважає, що такі висловлювання можуть бути розцінені як "заклики до екстремізму, реабілітація нацизму" або "дискредитація" російської армії.
Конфіскацію майна вважає за можливе і голова комітету з конституційного законодавства андрій клішас. За його словами, для цього потрібно прописати формулювання складу кримінального злочину та змінити кримінальний кодекс.
Для повного повернення в 1937 не вистачало лише скасування права на приватну власність...
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі