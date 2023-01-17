У росії хочуть позбавляти майна "іноагентів" за "дискредитацію" російської армії

09:36 17 січня Київ, Україна

У держдуму росії направили пропозицію конфіскувати майно "іноагентів" на користь держави за "дискредитацію" російської армії.

Відповідне звернення на ім'я спікера в'ячеслава володіна вніс до нижньої палати парламенту Фонд захисту національної історичної спадщини.

"На території росії та за її межами знаходяться медійні особи, а також громадяни зі статусом іноземного агента, які за своїми особистими переконаннями або за грошову винагороду, що надходить від іноземних спецслужб, дозволяють собі негативно і брехливо висловлюватися про дії збройних сил росії або відкрито закликають до внутрішніх безладів, критикуючи рішення, які приймає керівництво нашої країни. Це порушує принципи національної безпеки та принципи соціальної справедливості. Багато громадян росії підтримують ініціативу щодо внесення змін до кримінального кодексу росії, що дозволяють конфіскацію майна у цієї категорії громадян і надходження його в дохід держави", - йдеться в документі.

Директор фонду олександр карабанов сказав держагентству ТАРС, що вилучення майна у "іноагентів" та "дискредитуючих" російську армію стане "ефективним фільтром від необдуманих дій" для громадян, які не мають усвідомленої позиції.



Раніше з пропозицією конфіскувати майно у росіян, які залишили країну і критикували війну і російську владу, виступив спікер російської держдуми в'ячеслав володін. За його словами, деякі росіяни дозволяють собі ображати росію, її мешканців, солдатів та офіцерів і "відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів та вбивць". Володін вважає, що такі висловлювання можуть бути розцінені як "заклики до екстремізму, реабілітація нацизму" або "дискредитація" російської армії.



Конфіскацію майна вважає за можливе і голова комітету з конституційного законодавства андрій клішас. За його словами, для цього потрібно прописати формулювання складу кримінального злочину та змінити кримінальний кодекс.

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