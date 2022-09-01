У росії хочуть легалізувати піратську аудіо- та відеопродукцію

19:23 19 серпня Київ, Україна

У держдуму внесли законопроєкт про примусове ліцензування контенту, який став недоступним росіянам через санкції, введені у відповідь на війну проти України.



Як заявив автор ініціативи, депутат від «Справедливої росії — За правду» Андрій Кузнєцов, «якщо компанії з „недружніх“ країн не продовжують ліцензії на кіно, музику та книги, то ми зможемо самі їх примусово „приземлити“» через суд. Він вважає, що правовласники, які відмовилися надавати контент росіянам через війну в Україні, «зловживають правом власності», тому такий закон виправданий.



За словами депутата, примусове ліцензування вже описано у Цивільному кодексі, але стосується лише винаходів, корисних моделей чи промислових зразків. Наразі його планується поширити на фільми, комп'ютерні програми, музичні колекції, літературні та інші твори.



Такий захід застосовуватиметься лише до контенту, авторські та суміжні права на який повністю недоступні на ринку. Правовласники зможуть отримати гроші через спеціальні рублеві рахунки. За указом президента росії володимира путіна, доступ до них надаватиме урядова комісія.



Кузнєцов зазначив, що законопроєкт допоможе «встояти вітчизняним театрам, кінотеатрам та онлайн-платформам, які втратили заробіток через відкликання ліцензій». Він упевнений, що це піде на благо і закордонним авторам, «які перестали отримувати виплати», а також запобігатиме розвитку піратства.



Про розробку законопроєкту стало відомо ще навесні. У травні проти примусового ліцензування виступила асоціація "Інтернет-відео" - до неї входять великі російські онлайн-кінотеатри, включаючи ivi, Okko, "Амедіатеку", Start та viju. Автори листа до держдуми, Мінкульту та інших відомств вважають ініціативу «легалізацією піратства».



Гендиректор онлайн-кінотеатру Kion Ігор Мішин назвав її «диверсією та катастрофою». За його словами, у цьому випадку кіно з'явиться і у піратів. Величезна кількість «топового голлівудського контенту» вдарить по російському кіновиробництву, яке втратить сенс, а кінобізнес перестане розвиватися через піратство, додав він.



Гендиректор асоціації «Інтернет-відео» Олексій Бирдін зазначив, що онлайн-кінотеатри не зможуть користуватися примусовою ліцензією, оскільки іноземний правовласник вважає це піратством. При цьому «у нього є всі важелі та можливості для блокування наших додатків та систем», додав він.



Після вторгнення в Україну з росією відмовилася працювати п'ятірка найбільших голлівудських студій: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures.