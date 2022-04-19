У росії хочуть легалізувати випуск авто класу "Євро-0"

Уряд рф планує дозволити великим автовиробникам випускати в росії машини екологічного класу "Євро-0", що найбільше забруднює повітря.
За нинішніми технічними регламентами автомобілі в країні мають відповідати Євро-5 та вище. Зараз на розгляді в Кабміні знаходиться проєкт постанови про тимчасове скасування цих вимог.
Згідно з документом, для легкових та невеликих вантажних авто дозволяється будь-який екологічний клас. Для легких комерційних машин та вантажівок з дизельними двигунами необхідний мінімум Євро-1, оскільки клас нижче в принципі не передбачений. Для вантажних автомобілів із газовими двигунами потрібно Євро-3 і вище.
Радикальне зниження екологічних вимог до транспорту пов'язане з відходом Bosch із російського ринку. Компанія виробляє системи управління двигуном, які регулюють потужність та рівень шкідливих викидів.
Євро-0 діяло в росії до 2002 року, тоді як у Європі, США та Японії його заборонили на десять років раніше. Після Євро-0 у рф перейшли одразу на Євро-2.
Згідно зі стандартами Євро-0, обмеження щодо викидів стосуються лише вуглеводнів, окису вуглецю та оксидів азоту. Немає жодних вимог до рівня диму та вмісту твердих частинок у вихлопі. Якщо вантажівка з двигуном Євро-0 щодня працюватиме по вісім годин, то за рік вона виробить майже шість тонн вихлопних газів.
За нинішніми технічними регламентами автомобілі в країні мають відповідати Євро-5 та вище. Зараз на розгляді в Кабміні знаходиться проєкт постанови про тимчасове скасування цих вимог.
Згідно з документом, для легкових та невеликих вантажних авто дозволяється будь-який екологічний клас. Для легких комерційних машин та вантажівок з дизельними двигунами необхідний мінімум Євро-1, оскільки клас нижче в принципі не передбачений. Для вантажних автомобілів із газовими двигунами потрібно Євро-3 і вище.
Радикальне зниження екологічних вимог до транспорту пов'язане з відходом Bosch із російського ринку. Компанія виробляє системи управління двигуном, які регулюють потужність та рівень шкідливих викидів.
Євро-0 діяло в росії до 2002 року, тоді як у Європі, США та Японії його заборонили на десять років раніше. Після Євро-0 у рф перейшли одразу на Євро-2.
Згідно зі стандартами Євро-0, обмеження щодо викидів стосуються лише вуглеводнів, окису вуглецю та оксидів азоту. Немає жодних вимог до рівня диму та вмісту твердих частинок у вихлопі. Якщо вантажівка з двигуном Євро-0 щодня працюватиме по вісім годин, то за рік вона виробить майже шість тонн вихлопних газів.
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