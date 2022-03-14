У Росії готують список «неугодних» артистів, які виступили проти війни

20:38 14 березня Київ, Україна





Вже опубліковано список із 22 артистів, на яких поширюється ця вимога. До нього, зокрема, потрапили Іван Дорн, Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Монатик, гурт «Океан Ельзи», а також Борис Гребенщиков, Валерій Меладзе, Максим Галкін, Оксимирон та Нойз МС. За словами Неназваний концертний промоутер повідомив, що йому заборонили запрошувати на виступи до Росії низку українських виконавців, а також російських артистів, які виступали проти війни з Україною, крім того, заборонено й низку українських пісень, передає Медуза.Вже опубліковано список із 22 артистів, на яких поширюється ця вимога. До нього, зокрема, потрапили Іван Дорн, Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Монатик, гурт «Океан Ельзи», а також Борис Гребенщиков, Валерій Меладзе, Максим Галкін, Оксимирон та Нойз МС. За словами

промоутера, йому сказали, що виступи цих артистів «украй небажані».

Цей же список отримав учасник неназваного музичного гурту, який у вихідні виступав в одному з барів Москви. Перед концертом організатори передали йому список музикантів, пісні яких не повинні звучати зі сцени.



Крім того, з деяких артистів почали брати письмове зобов'язання, що вони не використовуватимуть на концертах національну символіку України чи висловлюватимуться про проведення Збройних сил РФ "спеціальної військової операції в Україні".