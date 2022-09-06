У росії ексжурналіста Івана Сафронова засудили до 22 років ув'язнення за "держзраду"

13:13 06 вересня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті Amnesty International.



Як повідомляють російські ЗМІ, він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.



Загалом Сафронов перебуває під арештом вже понад два роки, слідчі та прокурори пропонували йому угоду в обмін на свідчення. Востаннє – прямо в залі суду, запропонувавши вдвічі зменшити термін, але він відмовився. За словами Сафронова, не було шпигунства, була журналістика.



32-річного Сафронова, який раніше працював кореспондентом "Комерсанта" і "Ведомостей", заарештували 7 липня 2020 року. Його звинуватили у "державній зраді". За версією слідства, він нібито передав конфіденційну державну інформацію двом іноземцям під час роботи журналістом.



Зокрема, у 2015 році він нібито передав політологу Демурі Вороніну інформацію про російські війська у Сирії, у 2017-му надав через свого друга Мартіна Ларіша дані про постачання зброї з росії до країн Африки та інформацію про діяльність російських військових на Близькому Сході.



За версією ФСБ, яка підкріплюється лише довідкою зі Служби зовнішньої розвідки, Воронін працював на розвідку Німеччини, а Ларіш – на розвідку Чехії.



Згідно з аналізом обвинувального висновку у справі Сафронова, яке провело видання "Проєкт", усі "державні таємниці", у розголошенні яких звинуватили журналіста, досі перебувають у вільному доступі. Також дослідники не знайшли жодного чиновника, який передавав йому таємні дані.



Адвокати ексжурналіста також стверджують, що всю зібрану ним інформацію було отримано з відкритих джерел і вона залишається доступною в них. Воронін, один із двох осіб, які нібито отримали конфіденційну інформацію, визнав у суді, що дав неправдиві свідчення проти обвинуваченого.



Представниця Amnesty International в рф Наталія Прилуцька назвала вирок "абсурдно суворим", що символізує "небезпечну реальність, з якою сьогодні стикаються російські журналісти".



Це також викриває недоліки російської системи правосуддя та безкарність державних органів, які регулярно фабрикують справи з незначними або без доказів їхньої підтримки, наголосила вона.



Прилуцька розповіла, що з моменту арешту Сафронова у липні 2020 року його адвокати неодноразово зазнавали перешкод з боку влади, а розслідування його справи та сам суд супроводжувалися численними процесуальними порушеннями. Московський міський суд засудив колишнього журналіста, радника голови національної космічної агенції "Роскосмос" Івана Сафронова до 22 років позбавлення волі за "державну зраду".Про це повідомляється на сайті Amnesty International.Як повідомляють російські ЗМІ, він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.Загалом Сафронов перебуває під арештом вже понад два роки, слідчі та прокурори пропонували йому угоду в обмін на свідчення. Востаннє – прямо в залі суду, запропонувавши вдвічі зменшити термін, але він відмовився. За словами Сафронова, не було шпигунства, була журналістика.32-річного Сафронова, який раніше працював кореспондентом "Комерсанта" і "Ведомостей", заарештували 7 липня 2020 року. Його звинуватили у "державній зраді". За версією слідства, він нібито передав конфіденційну державну інформацію двом іноземцям під час роботи журналістом.Зокрема, у 2015 році він нібито передав політологу Демурі Вороніну інформацію про російські війська у Сирії, у 2017-му надав через свого друга Мартіна Ларіша дані про постачання зброї з росії до країн Африки та інформацію про діяльність російських військових на Близькому Сході.За версією ФСБ, яка підкріплюється лише довідкою зі Служби зовнішньої розвідки, Воронін працював на розвідку Німеччини, а Ларіш – на розвідку Чехії.Згідно з аналізом обвинувального висновку у справі Сафронова, яке провело видання "Проєкт", усі "державні таємниці", у розголошенні яких звинуватили журналіста, досі перебувають у вільному доступі. Також дослідники не знайшли жодного чиновника, який передавав йому таємні дані.Адвокати ексжурналіста також стверджують, що всю зібрану ним інформацію було отримано з відкритих джерел і вона залишається доступною в них. Воронін, один із двох осіб, які нібито отримали конфіденційну інформацію, визнав у суді, що дав неправдиві свідчення проти обвинуваченого.Представниця Amnesty International в рф Наталія Прилуцька назвала вирок "абсурдно суворим", що символізує "небезпечну реальність, з якою сьогодні стикаються російські журналісти".Це також викриває недоліки російської системи правосуддя та безкарність державних органів, які регулярно фабрикують справи з незначними або без доказів їхньої підтримки, наголосила вона.Прилуцька розповіла, що з моменту арешту Сафронова у липні 2020 року його адвокати неодноразово зазнавали перешкод з боку влади, а розслідування його справи та сам суд супроводжувалися численними процесуальними порушеннями.



"Усім, хто стежив за цією справою, швидко стало зрозумілим, що це звинувачення не має нічого спільного з правосуддям, Сафронова судили лише за його журналістську діяльність", - сказала правозахисниця.



Вона наголосила, що єдиним "злочином" ексжурналіста був збір інформації з відкритих джерел, знайомство та дружба з іноземцями.



За кілька годин до оголошення вироку Євросоюз закликав зняти з Сафронова звинувачення та звільнити його без жодних умов.



"Систематичні репресії режиму проти незалежної журналістики позбавляють громадян права на правдиву інформацію, зокрема, про війну росії в Україні", - заявив представник Європейської служби зовнішніх зв'язків Петер Стано.