20:48 20 квітня Київ, Україна

У петербурзькій школі №321 вчителька основ релігійних культур та світської етики показала учням 4-го класу фільм Микити Міхалкова «Звідки ростуть ноги» про походження нацизму (з трупами та маркуванням 18+).

Журналісти повідомляють, що фільм починається з чорно-білих фотографій трупів зґвалтованих жінок, у однієї з яких з споротого живота вивалилися нутрощі. Демонструються кадри документальної хроніки, фотографії трупів, в'язнів концтаборів та дослідів лікарів на єврейських дітях, відео зі стратою українських націоналістів у 1946 році, бомбардування Донбасу та сюжети російських теленовин.



Після цього в батьківському чаті з'явилися повідомлення, що діти «ридали від жаху, а один хлопчик обіцяв забризкати перцівкою показану у фільмі, українську дівчинку і розібрати її на органи». Вчителька виправдовувалася тим, що таким чином хотіла запобігти "русофобським настроям" і прищепити дітям патріотизм, щоб вони не стали жертвами "мітингів Навального".



Потвори, що несуть "рускій мір", повністю знищили дитинство в Україні, а тепер знищують і в росії.