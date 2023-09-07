У росії дефіцит палива загрожує сільському господарству – міністр

15:27 07 вересня Київ, Україна

Міністр сільського господарства росії Дмитро Патрушев попередив, що дефіцит палива, який зараз спостерігається в країні, може серйозно вплинути на сільське господарство та врожайність. Ця проблема ставить під загрозу збирання врожаю та посіви озимих культур.



За словами Патрушева, якщо ще тиждень тому сільгоспвиробників турбували високі ціни на пальне, то тепер очевидна повна відсутність необхідного палива.

"У нас проблеми саме вже з наявністю. Ми зараз зупинимо і збирання врожаю, і не зможемо провести посіви озимини. Це буде катастрофою", - наголосив Патрушев.

Він також зазначив, що зараз доводиться працювати з нафтопереробними заводами в ручному режимі в кожному регіоні, щоб забезпечити сільгосппідприємства паливом. Вирішення цієї проблеми стоїть на порядку денному як екстрене завдання.