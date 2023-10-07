У Росії кількість ув'язнених скоротилася на півмільйона

Повідомлення про зниження числа тих, хто відбуває покарання в колоніях, звучало б обнадійливо, якби це була не росія і не під час війни. У цій агресивній країні злочинність жодним чином не скорочується. То куди зникають ув'язнені?

Як заявив заступник міністра юстиції Росії Всеволод Вуколов, кількість ув'язнених у російських виправних колоніях нібито скоротилася до 266 тисяч осіб.. Десять років тому ув'язнених було майже 700 000 людей.

"Якщо десять років тому у нас контингент, який перебуває у місцях позбавлення волі, сягав майже 700 тисяч осіб, зараз у нас приблизно 266 тисяч людей перебувають у виправних колоніях", - сказав чиновник.

Видання зазначає, що це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як Федеральна служба виконання покарань Росії у листопаді 2022 року перестала публікувати цю статистику на тлі вербування в ПВК "Вагнера".

Кількість ув'язнених у російських колоніях справді скорочується вже багато років, але у 2022 році засуджених до того ж почали масово вербувати до загонів "ЧВК Вагнера".

Тоді за два осінні місяці 2022 року з російських колоній раптово зникли одразу 23 тисячі в'язнів.. А за підсумками всього 2022 року скорочення становило 32 тисячі осіб.

"Із заяви заступника міністра Вуколова випливає, що у 2023 році скорочення вже склало понад 54 тисячі осіб. Навіть якщо припустити, що чиновник назвав свіжі цифри на 1 жовтня, це історичний рекорд скорочення тюремного населення з початку року", - пише видання "Медіазону".

Участь ув'язнених у війні проти України

Росія почала активно відправляти ув'язнених на війну проти України минулого року. Спочатку вербуванням займалася ПВК "Вагнера", потім цей процес очолив Міноборони Росії.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення, в якому російський військовий розповів, що на фронт для війни в Україну почали привозити в'язнів з Улан-Уде та Бурятії.

У травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих ув'язнених у Росії скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.