У Росії кількість ув'язнених скоротилася на півмільйона

Повідомлення про зниження числа тих, хто відбуває покарання в колоніях, звучало б обнадійливо, якби це була не росія і не під час війни. У цій агресивній країні злочинність жодним чином не скорочується. То куди зникають ув'язнені?
Як заявив заступник міністра юстиції Росії Всеволод Вуколов, кількість ув'язнених у російських виправних колоніях нібито скоротилася до 266 тисяч осіб.. Десять років тому ув'язнених було майже 700 000 людей.
Видання зазначає, що це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як Федеральна служба виконання покарань Росії у листопаді 2022 року перестала публікувати цю статистику на тлі вербування в ПВК "Вагнера".
Кількість ув'язнених у російських колоніях справді скорочується вже багато років, але у 2022 році засуджених до того ж почали масово вербувати до загонів "ЧВК Вагнера".
Тоді за два осінні місяці 2022 року з російських колоній раптово зникли одразу 23 тисячі в'язнів.. А за підсумками всього 2022 року скорочення становило 32 тисячі осіб.
Участь ув'язнених у війні проти України
Росія почала активно відправляти ув'язнених на війну проти України минулого року. Спочатку вербуванням займалася ПВК "Вагнера", потім цей процес очолив Міноборони Росії.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення, в якому російський військовий розповів, що на фронт для війни в Україну почали привозити в'язнів з Улан-Уде та Бурятії.
У травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих ув'язнених у Росії скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.
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