У росії регулярно перераховуватимуть військовозобов'язаних

15:29 28 листопада Київ, Україна

У росії вирішили взяти "під ковпак" всіх військовозобов'язаних чоловіків, для цього створять «вітрину даних», звідки влада збиратиме інформацію для щоденного оновлення даних про військовозобов'язаних росіян.

«Вітрину даних» створять на базі «Гособлака». В рамках ініціативи відомості про громадян надаватиме МВС, МНС, Росгвардія, ФСВП, ФССП, МОЗ, Міносвіти, Мінсільгосп, Мінспорту, Мінцифри, ФПС, Центрвиборчком, Пенсійний фонд росії та органи державної влади суб'єктів росії.

Відповідний проєкт постанови уряду, розроблений Мінцифри росії, розміщено на офіційному порталі правової інформації.



Серед даних, які зберігатимуться на «вітринах», — серія та номер паспорта кожного військовозобов'язаного, ІПН, дата та місце народження, адреса постійної та тимчасової реєстрації, інформація про судимості та освіту, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, детальна інформація про роботодавців, особисту нерухомість та транспорт, а також докладні дані про здоров'я



Нагадаємо, у п'ятницю, 25 листопада, президент володимир путін вимагав від Мінцифри та Міноборони підготувати до 1 квітня 2024 року державний ресурс із відомостями про військовозобов'язаних громадян.