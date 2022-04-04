У Росії безробіття може повернутися до 7-8%, як у 1990-х

18:22 04 квітня Київ, Україна





За підсумками тижня, що завершився 20 березня, кількість вакансій у країні впала на 20,7% порівняно з останнім довоєнним тижнем (14-20 лютого), випливає зі статистики, яку наводить в огляді Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАПК).



Обвальне падіння попиту на кваліфіковану працю було зафіксовано у всіх федеральних округах, а найбільших втрат зазнала Москва – оазис «середнього класу» з максимальною часткою закордонного бізнесу та сектору послуг. За місяць вакансій у столиці та області поменшало на 25,7%, у Санкт-Петербурзі скорочення склало 23,9%. Масовий результат іноземних компаній та стиснення економіки, яке, за прогнозами західних банків, стане найсильнішим з 1994 року, - звалили у штопор російський ринок праці.За підсумками тижня, що завершився 20 березня, кількість вакансій у країні впала на 20,7% порівняно з останнім довоєнним тижнем (14-20 лютого), випливає зі статистики, яку наводить в огляді Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАПК).Обвальне падіння попиту на кваліфіковану працю було зафіксовано у всіх федеральних округах, а найбільших втрат зазнала Москва – оазис «середнього класу» з максимальною часткою закордонного бізнесу та сектору послуг. За місяць вакансій у столиці та області поменшало на 25,7%, у Санкт-Петербурзі скорочення склало 23,9%.

«Зменшення кількості вакансій спостерігалося у всіх професійних сферах, за винятком держслужби та НКО», – пишуть експерти ЦМАКП.

Кількість оголошень про найм адміністративного персоналу впала на 32%, фахівців у мас-медіа - на 33%, HR-менеджерів - на 35%. Вакансій в автомобільному бізнесі поменшало на 38% за місяць, у страхуванні - на 57%.



Навіть компанії, що видобувають корисні копалини, знижують найм співробітників (на 14% за місяць), слідуючи за будівельним бізнесом та фармацевтикою, де кількість вакансій зменшилася на 15% та 9% відповідно.



Активність претендентів, навпаки, помітно збільшилася у всіх професійних сферах, сигналізуючи про зростання безробіття та складнощі з працевлаштуванням.. За тиждень 14-20 березня до тижня 14-20 лютого кількість активних резюме зросла на 8,1%, констатує ЦМАКП.



Росія зустріла кризу з рекордним низьким рівнем безробіття – 4%, за методологією Міжнародної організації праці. Але відхід багатьох іноземних компаній, фактична заборона на постачання низки імпортних товарів, а також неминуче скорочення іноземних та внутрішніх інвестицій призведуть до зростання кількості безробітних, попереджає професор Міського університету Нью-Йорка Бранко Міланович.



Безробіття може повернутися до 7-8%, як у 1990-ті, прогнозує він.