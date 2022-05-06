У росії активно набирають фахівців із мобілізації

08:26 06 травня Київ, Україна

У той час, як прессекретар президента росії дмитро пєсков у четвер назвав повідомлення про можливу мобілізацію «нісенітницею» і неправдою, а спікер держдуми в'ячеслав володін сказав «ні», відповідаючи на запитання: чи може розпочатися масовий призов до армії, держструктури - від Камчатки до москви - набирають співробітників з мобілізаційної підготовки та роботи у воєнний час.



29 квітня московська інспекція федеральної податкової служби №17 з найбільших платників податків опублікувала вакансію на посаду «співробітника служби безпеки». Відповідно до оголошення, здобувачеві належить відповідати за «мобілізаційну підготовку інспекції до діяльності у воєнний час та в умовах військового та надзвичайного стану».



У той же день експерта спрямування мобілізаційної підготовки та мобілізації почало шукати УВС Північно-Західному округу москви. До його обов'язків входить підготовка «документів мобілізаційного планування», а також реалізація «спеціальних рішень федеральних органів виконавчої влади у частині, що стосується мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки».



За останній тиждень оголошення про вакансії спеціалістів з питань мобілізації та цивільної оборони на сервісі HeadHunter розмістили ГУП РК Крим-Фармація (Сімферополь), Тюменське МТУ Росавіації, ОДБУЗ Інфекційна клінічна лікарня ім. О.М. Павловського (Білгород), Міжнародний аеропорт Петропавловськ-Камчатський (Єлізово).



Державна Новосибірська обласна клінічна лікарня 4 травня опублікувала оголошення про пошук спеціаліста з «мобілізаційної роботи» із зарплатою від 22 тисяч рублів.



Московський НВЦ «Вігстар», що входить до Об'єднаної приладобудівної корпорації, пропонує 60 тисяч рублів «фахівцеві з мобілізаційної роботи». До обов'язків кандидата входить «проведення заходів щодо переведення виробництва на роботу в умовах воєнного часу», у тому числі при «оголошенні мобілізації».