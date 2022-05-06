У Ризі знесуть радянський пам'ятник

У Ризі пам'ятник радянським воїнам буде демонтовано у парку Перемоги.
Про це в інтерв'ю TV24 у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.
За словами прем'єра, пам'ятник, по суті, славить окупацію Латвії, і в незалежній державі йому немає місця.
За словами прем'єра, пам'ятник, по суті, славить окупацію Латвії, і в незалежній державі йому немає місця.
Наразі депутати Комісії Сейму з міжнародних справ розглядають різні аспекти цієї ситуації.
Каріньш вважає, що після початку війни ставлення російськомовного населення до образу росії змінилося. Це, зокрема, пов'язано із забороною мовлення російських телеканалів — у результаті люди "вийшли з тіні пропаганди".
Тому, за словами прем'єра, зараз питання пам'ятника вже не так розколює суспільство, як це було на початку війни.
Раніше демонтаж пам'ятника підтримала низка політиків та громадських діячів, зокрема, президент Латвії Егілс Левітс та колишній президент Вайра Віке-Фрейберга.
Як правило, одним із найбільших місць скупчення людей у Ризі на 9 травня ставав цей радянський монумент, який вже зараз перебуває у досить поганому стані та частково обгороджений.
Сейм Латвії раніше прийняв заяву про агресію та військові злочини росії в Україні, в ній йдеться, що рф вчиняє геноцид проти українського народу.
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