У Ризі знесуть радянський пам'ятник

13:39 06 травня Київ, Україна

У Ризі пам'ятник радянським воїнам буде демонтовано у парку Перемоги.

Про це в інтерв'ю TV24 у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.



За словами прем'єра, пам'ятник, по суті, славить окупацію Латвії, і в незалежній державі йому немає місця.

"Схоже, настав момент, коли суспільство однозначно вважає, що місця для цієї пам'ятки немає. Потрібно лише знайти спосіб, коли і як (знести)", - заявив Каріньш.



Наразі депутати Комісії Сейму з міжнародних справ розглядають різні аспекти цієї ситуації.



Каріньш вважає, що після початку війни ставлення російськомовного населення до образу росії змінилося. Це, зокрема, пов'язано із забороною мовлення російських телеканалів — у результаті люди "вийшли з тіні пропаганди".



Тому, за словами прем'єра, зараз питання пам'ятника вже не так розколює суспільство, як це було на початку війни.

"Зараз все або чорне, або біле. Якщо ти підтримуєш росію, то ти підтримуєш убивства та зґвалтування мирного населення в Україні. Якщо не підтримуєш – ти за свободу та демократичні цінності", – зазначив прем'єр.