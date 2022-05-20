У Ризі відбулася акція "За звільнення від радянської спадщини"

20:31 20 травня Київ, Україна

Під час ходи "За звільнення від радянської спадщини" до центру Риги вийшли тисячі людей.

Про це повідомляє видання Delfi.



Організатори припускають, що у ході можуть взяти участь близько 5000 людей. В учасників заходу багато латвійських та кілька українських прапорів. Деякі несуть плакати з написами "Stop Rashism", "На латиській землі - правила латишів".



Організатори заходу наголошують, що акція – це "ініціатива латиського народу, яку не спонсорує жодна політична сила". У ході акції виступи політиків не заплановані.



Рішення провести ходу "За звільнення від радянської спадщини" є фактично реакцією на події навколо радянської пам'ятки у парку Перемоги у Ризі. Проте вимоги організаторів ходи вже не обмежуються лише знесенням пам'ятника, який захищають проросійські громадяни.



Вони наполягають, що такі меморіальні споруди мають бути знесені по всій країні, а нелояльних громадян слід позбавляти громадянства, видворяти з країни та забороняти їм балотуватися на виборах.



Організатори ходи вже приступили до збору підписів за заборону обіймати посади в державних та муніципальних установах "прокремлівськи налаштованим людям".