У РФ затримують учасників антивоєнних пікетів

18:00 24 лютий Київ, Україна

Російська влада в четвер попередила антивоєнних прихильників про те, щоб вони не збиралися на акції протесту після того, як президент Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну.



Слідчий комітет, державний орган, який розслідує особливо тяжкі злочини, попередив росіян про юридичні наслідки за участь у несанкціонованих акціях протесту, пов'язаних із «напруженою зовнішньополітичною обстановкою».

"Слід усвідомлювати негативні правові наслідки цих дій у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У МВС Росії заявили, що вживуть «усі необхідні заходи для забезпечення громадського порядку».



У Росії діють суворі закони про протести і демонстрації часто закінчуються масовими арештами.



Деякі росіяни закликали у соціальних мережах людей вийти на вулиці на знак протесту проти нападу на Україну.



Незалежний правозахисник, ОВС-інфо, повідомив, що щонайменше 27 людей було заарештовано по всій Росії за проведення антивоєнних

акцій протесту.

Лідер російської опозиції Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, заявив, що він проти вторгнення.