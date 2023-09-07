У Росії затримали громадян України та ЦА за нелегальні поставки військової техніки

ФСБ Росії оголосила про затримання та арешт громадян України та Центральної Азії, які, за даними спецслужби, брали участь у нелегальних поставках деталей російської військової авіаційної техніки до країн Західної Європи..



Це повідомлення повідомляє російське інформаційне агентство.



Усіх підозрюваних у цій справі було затримано і перебувають під вартою.



За словами ФСБ, йдеться про злочинну групу, що складається з громадян України та одного з регіонів Центральної Азії, яка регулярно купувала у російській федерації та відновлювала вузли та агрегати бойових літаків та гелікоптерів з наміром незаконно експортувати їх за межі країни, включаючи постачання для Збройних сил. України.



Спецслужба не уточнила кількість заарештованих у рамках цієї операції.

"Під час оперативних заходів співробітниками федеральної служби безпеки вилучено понад 100 комплектуючих виробів для бойової авіаційної техніки, а також виявлено 117 тисяч доларів США та 59 тисяч євро. Отримано документи, що підтверджують участь заарештованих в організації ремонтних та відновлювальних робіт з деталей для українських військових літаків та гелікоптерів", - повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ.