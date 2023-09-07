У Росії затримали громадян України та ЦА за нелегальні поставки військової техніки

ФСБ Росії оголосила про затримання та арешт громадян України та Центральної Азії, які, за даними спецслужби, брали участь у нелегальних поставках деталей російської військової авіаційної техніки до країн Західної Європи..
Це повідомлення повідомляє російське інформаційне агентство.
Усіх підозрюваних у цій справі було затримано і перебувають під вартою.
За словами ФСБ, йдеться про злочинну групу, що складається з громадян України та одного з регіонів Центральної Азії, яка регулярно купувала у російській федерації та відновлювала вузли та агрегати бойових літаків та гелікоптерів з наміром незаконно експортувати їх за межі країни, включаючи постачання для Збройних сил. України.
Спецслужба не уточнила кількість заарештованих у рамках цієї операції.
Це повідомлення повідомляє російське інформаційне агентство.
Усіх підозрюваних у цій справі було затримано і перебувають під вартою.
За словами ФСБ, йдеться про злочинну групу, що складається з громадян України та одного з регіонів Центральної Азії, яка регулярно купувала у російській федерації та відновлювала вузли та агрегати бойових літаків та гелікоптерів з наміром незаконно експортувати їх за межі країни, включаючи постачання для Збройних сил. України.
Спецслужба не уточнила кількість заарештованих у рамках цієї операції.
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