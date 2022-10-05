У росії порушили першу кримінальну справу на ухилянта від "часткової" мобілізації

16:35 05 жовтня Київ, Україна

У місті Пенза російської федерації порушено кримінальну справу проти 32-річного чоловіка за ухилення від служби після оголошення "часткової" мобілізації.

Про це повідомив голова правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.



Чоловік відмовився підписувати повістку до військкомату, після чого його затримала поліція за участю ОМОНу. Чоловік звинувачується в «ухиленні від проходження військової служби» за статтею 328 КК росії, зараз він перебуває в ізоляторі. 5 жовтня суд обере йому запобіжний захід.



Максимальне покарання за цією статтею – два роки позбавлення волі.



Адвокат затриманого вже подав клопотання про припинення кримінального переслідування. Захисник вважає справу незаконною, оскільки, згідно з роз'ясненнями верховного суду росії, зазначена стаття застосовується лише до громадян, які ухиляються від строкової військової служби.



24 вересня президент росії володимир путін підписав закон про посилення покарання за порушення, вчинені «в період мобілізації або військового стану».



За відмову воювати садитимуть на строк до трьох років (і до 10 років, якщо це спричинило тяжкі наслідки). Такий же термін передбачено за добровільне здавання в полон.



Крім того, закон запроваджує кримінальне покарання за самовільне залишення місця служби. Якщо людини не було в частині до 10 діб, їй загрожує до 5 років позбавлення волі, за самоволку на місяць — до 7 років, за відсутність більше місяця — до 10 років.