У росії посилюють інформаційний контроль, обмежуючи доступ до VPN - британська розвідка

Влада росії намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ росіян до віртуальних приватних мереж (VPN), які дають користувачам доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність та обходити державну цензуру.
У британській розвідці зазначили, що VPN дуже популярні у росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до "об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні".
У британській розвідці зазначили, що VPN дуже популярні у росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до "об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні".
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