У росії посилюють інформаційний контроль, обмежуючи доступ до VPN - британська розвідка

"Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, посилила заходи щодо перешкоджання доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Звіти свідчать про те, що багато найпопулярніших VPN виявилися непридатними для використання в деяких регіонах росії", — йдеться у звіті.

VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність та обходити державну цензуру.



У британській розвідці зазначили, що VPN дуже популярні у росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до "об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні".