У росії посилюють інформаційний контроль, обмежуючи доступ до VPN - британська розвідка

10:52 10 серпня Київ, Україна

Влада росії намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ росіян до віртуальних приватних мереж (VPN), які дають користувачам доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
"Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, посилила заходи щодо перешкоджання доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Звіти свідчать про те, що багато найпопулярніших VPN виявилися непридатними для використання в деяких регіонах росії", — йдеться у звіті.
VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність та обходити державну цензуру.

У британській розвідці зазначили, що VPN дуже популярні у росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до "об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні".
"VPN, ймовірно, є найбільшою вразливістю у спробах російської влади встановити всеосяжний внутрішній контроль над інформацією. Крім збільшення технічних збоїв, російська держава також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що вони наражають особисті дані на небезпеку", — йдеться в повідомленні.