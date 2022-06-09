У рф вимагають від робочих підприємств перераховувати частину зарплати на підтримку "ЛДНР"

17:05 09 червня Київ, Україна

У росії організували кампанію з підтримки міст, що знаходяться під контролем "ЛНР" і "ДНР". Робітників росії змушують перераховувати від 5% до 10% заробітної плати на допомогу невизнаним "республікам".



Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

"Наприклад, за м. Хрустальне (Красний Луч) куратором закріплена Республіка Башкортостан (Башкирія) як суб'єкт росії. На підприємствах Башкортостану від робітників вимагають перераховувати щомісяця від 5% до 10% заробітної плати для підтримки незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Такі події фіксують і в інших регіонах росії, за якими влада неофіційно закріпила статус кураторів невизнаних "республік".



Робітники підприємств уже почали висловлювати своє невдоволення та відмовляти адміністрації.



Збір коштів здійснюється через Федерацію незалежних профспілок росії (офіційна профспілка в росії).