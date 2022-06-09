У рф вимагають від робочих підприємств перераховувати частину зарплати на підтримку "ЛДНР"

У росії організували кампанію з підтримки міст, що знаходяться під контролем "ЛНР" і "ДНР". Робітників росії змушують перераховувати від 5% до 10% заробітної плати на допомогу невизнаним "республікам".
Про це повідомляє "Східна правозахисна група".
Про це повідомляє "Східна правозахисна група".
Такі події фіксують і в інших регіонах росії, за якими влада неофіційно закріпила статус кураторів невизнаних "республік".
Робітники підприємств уже почали висловлювати своє невдоволення та відмовляти адміністрації.
Збір коштів здійснюється через Федерацію незалежних профспілок росії (офіційна профспілка в росії).
Робітники підприємств уже почали висловлювати своє невдоволення та відмовляти адміністрації.
Збір коштів здійснюється через Федерацію незалежних профспілок росії (офіційна профспілка в росії).
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