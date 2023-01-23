У росії стрімко падає експорт нафти

15:53 23 січня Київ, Україна

Експорт сирої російської нафти морем скоротився після різкого зростання в попередні сім днів, що стало найменшим надходженням у військову скарбницю кремля з того часу, як москва направила свої війська в Україну.



Сукупні обсяги російської нафти впали на 820 тис. барелів на день, або на 22%, до 2,98 млн за тиждень, втративши більшу частину приросту попереднього тижня. Найбільше падіння було в потоках тихоокеанських портів, з меншим зниженням експорту з Арктики і Чорного моря.



Потоки в Болгарію, в цей час єдиний чорноморський ринок нафти в росії, впали до найнижчого рівня з серпня, впавши до 125 000 барелів на день.



Як йдеться у матеріалі, надходження до скарбниці кремля від експортного мита на сиру нафту різко скоротилися разом із падінням тижневих потоків. Переглянута формула, запроваджена на початку 2023 року, удвічі знизила ставки мита за барель, що у поєднанні з падінням потоків призвело до скорочення доходів до найнижчого рівня з довоєнних часів як у тижневому, так і в середньому за чотири тижні. Москва розглядає можливість зміни порядку розрахунку податків на нафту для збільшення доходів.