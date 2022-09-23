У росії рекордно збільшать витрати на поліцію, росгвардію і спецслужби

Щоб забезпечити "стабільність" режиму та не допустити протестів, у 2023 році кожен третій рубль російського бюджету буде спрямований на фінансування внутрішніх силових структур.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані Мінфіну росії.
Попередній рекорд було встановлено у 2012 році: тоді у відповідь на протести на Болотній фінансування силовиків збільшили на 46%.
У 2024 році силовим структурам додадуть ще 100 млрд рублів бюджету, після чого витрати планується «заморозити» - 4,3 трлн рублів у 2025 році.
Сумарно на армію, поліцію та інші силові відомства бюджет-2023 витратить 8,8 трлн рублів, або кожен третій рубль витрат. 2024-го це буде 9,3 трильйона рублів, а 2025-го - 8,9 трильйона.
У 2024 році силовим структурам додадуть ще 100 млрд рублів бюджету, після чого витрати планується «заморозити» - 4,3 трлн рублів у 2025 році.
Сумарно на армію, поліцію та інші силові відомства бюджет-2023 витратить 8,8 трлн рублів, або кожен третій рубль витрат. 2024-го це буде 9,3 трильйона рублів, а 2025-го - 8,9 трильйона.
Екстремальна щедрість у фінансуванні силовиків – не сюрприз.
Протести, що відбулися в перший день після оголошення мобілізації, - це лише розминка, вважає він: для ухвалення політичного рішення більшості громадян потрібен час, їм належить усвідомити, що мобілізація - не телевізійна абстракція, і незабаром вони самі почнуть отримувати повістки, а їхні друзі та родичі повертатимуться в країну у трунах.
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