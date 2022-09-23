У росії рекордно збільшать витрати на поліцію, росгвардію і спецслужби

15:25 23 вересня Київ, Україна

Щоб забезпечити "стабільність" режиму та не допустити протестів, у 2023 році кожен третій рубль російського бюджету буде спрямований на фінансування внутрішніх силових структур.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані Мінфіну росії.

"У 2023 році федеральний бюджет витратить 4,2 трильйона рублів за статтею "національна безпека та правоохоронна діяльність". Витрати за статтею, куди зашиті бюджети МВС, росгвардії, спецслужб (органи безпеки), Слідчого комітету, прокуратури та системи ФСВП, зростуть за рік у 1,5 раза – безпрецедентну величину за весь час доступної статистики (з 2006 року)”, - йдеться у повідомленні.

Попередній рекорд було встановлено у 2012 році: тоді у відповідь на протести на Болотній фінансування силовиків збільшили на 46%.



У 2024 році силовим структурам додадуть ще 100 млрд рублів бюджету, після чого витрати планується «заморозити» - 4,3 трлн рублів у 2025 році.



Сумарно на армію, поліцію та інші силові відомства бюджет-2023 витратить 8,8 трлн рублів, або кожен третій рубль витрат. 2024-го це буде 9,3 трильйона рублів, а 2025-го - 8,9 трильйона.

"Значні ресурси будуть передбачені на відновлення дружніх територій та зміцнення національної оборони", - зазначає Мінфін, не наводячи конкретних сум.

Екстремальна щедрість у фінансуванні силовиків – не сюрприз.

«Вибираючи між стабільністю та революцією, народ, природно, вибирав стабільність. Вибираючи між війною та революцією, він цілком може віддати перевагу революції», - каже політолог Аббас Галлямов.

Протести, що відбулися в перший день після оголошення мобілізації, - це лише розминка, вважає він: для ухвалення політичного рішення більшості громадян потрібен час, їм належить усвідомити, що мобілізація - не телевізійна абстракція, і незабаром вони самі почнуть отримувати повістки, а їхні друзі та родичі повертатимуться в країну у трунах.