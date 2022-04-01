У рф дозволять випуск транспортних засобів зі зниженим рівнем безпеки

16:22 01 квітня Київ, Україна

Мінпромторг через дефіцит комплектувальних запропонував ухвалити технічний регламент, який дозволить знизити вимоги до безпеки автомобілів. Про це пише Forbes із посиланням на підготовлений міністерством указ, його справжність підтвердило джерело в одному з профільних відомств.



Йдеться про проєкт «Про заходи забезпечення виробництва транспортних засобів в умовах санкцій та обмежень із постачанням комплектувальних». Новий регламент "Про безпеку колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період" дозволить за допомогою паралельного імпорту встановлювати неофіційні деталі.



Відповідно до регламенту, уповноважена організація проводить ідентифікацію, випробування, а також експертизу раніше проведених випробувань і не довше ніж п'ять днів складає протокол. Якщо будь-яких документів, що підтверджують відповідність новим вимогам, від заявника немає, заявка все одно приймається.



Як документи, що підтверджують відповідність, можуть прийматися не лише сертифікати та декларації щодо положень регламенту Митного союзу, а й протоколи випробувань виробника (у разі, якщо приймаються заявки на малі партії). Термін дії схвалення – рік.



Такі автомобілі можуть бути в обігу тільки на території росії. Направити на експорт, за винятком білорусії, їх буде неможливо, підтверджує гендиректор «Infoline-Аналітика» Михайло Бурмістров. Насамперед це створюється для підтримки «КамАЗу» та «АвтоВАЗу», продовжує він. Доньки іноземних виробників таким нововведенням скористатися не зможуть. Ще одна проблема — надійність таких автомобілів, наголошує Бурмістров.



Наразі автомобілі, вироблені в росії, мають відповідати регламенту Митного союзу «Про безпеку колісних транспортних засобів». Автомобілі, вироблені з використанням альтернативних компонентів, вимогам цього регламенту відповідати не зможуть. Тому Мінпромторг пропонує прийнятий тимчасовий порядок оцінки автомобілів із «зниженими вимогами безпеки».



Мінпромторг зазначає, що зупинення дії деяких вимог Митного союзу без створення нового регламенту веде до двох ризиків. Перший - це початок імпорту з Китаю та Індії транспортних засобів зі зниженим рівнем безпеки, що створить загрозу безпеці на російських дорогах, а також додаткову конкуренцію. Другий — буде потрібна додаткова акредитація випробувальних лабораторій та органів сертифікації, що може зайняти значний час і навіть призвести до зупинки автомобілебудівних підприємств.



30 березня уряд затвердив легалізацію паралельного імпорту, що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати їхню реалізацію у росії без дозволу власника товарного знака.

Перелік товарів, для постачання яких планується запровадити паралельний імпорт, за даними «Комерсанта», буде максимально широким — у попередній версії списку, з якою ознайомилося видання, перераховано всю номенклатуру споживчих і промислових товарів, а також сировини, крім сільгосппродукції.