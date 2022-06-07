У Росії визнали відправку сотень солдат-строковиків на війну проти України

У Росії офіційно визнали, що мінімум 600 військовослужбовців-строковиків були відправлені на війну проти України. Стверджується, що "помилка" виправлена і їх повернули назад.
Про це повідомив Військовий прокурор Західного округу Артур Єгієв.
Спочатку російська влада заявляла, що солдати-строковики до участі у війні не залучаються. 2 березня про це повідомили в Міноборони Росії, 8 березня те ж саме підтвердив президент Володимир Путін.
Проте 9 березня офіційний представник відомства Ігор Конашенков визнав, що в Україні "виявилося кілька фактів присутності" терміновиків. При цьому він запевнив, що "практично всіх" їх уже вивезли назад до Росії. Водночас, якась кількість терміновиків була захоплена в полон, додав Конашенков.
Проте 9 березня офіційний представник відомства Ігор Конашенков визнав, що в Україні "виявилося кілька фактів присутності" терміновиків. При цьому він запевнив, що "практично всіх" їх уже вивезли назад до Росії. Водночас, якась кількість терміновиків була захоплена в полон, додав Конашенков.
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