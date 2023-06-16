У росії визнали Greenpeace небезпечною для "основ конституційного ладу та держави"

08:05 20 травня Київ, Україна

Росія зі зворушливими берізками давно відійшла в минуле. Нині це темна сила, спрямована на безжальне знищення екології та природних ресурсів не лише в Україні, у світі, а й у себе. Тож не дивно, що черговим "ворогом вітчизни" стала міжнародна природоохоронна організація Greenpeace International.

Генпрокуратура росії вважала небажаною в рф діяльність організації Greenpeace. Про це з посиланням на пресслужбу відомства, повідомляє російське пропагандистське видання ТАРС.

У генпрокуратурі заявили, що діяльність цієї організації "загрожує основам конституційного ладу та безпеки російської федерації".

"Природоохоронна діяльність Greenpeace фактично супроводжується активним просуванням політичної позиції, спробами втручання у внутрішні справи держави та спрямована на підрив її економічних засад", запевняють там.

Російська сторона також обурена тим фактом, що організація підтримує Україну на тлі агресивної війни, яку проти неї розв'язала росія.

Генпрокуратура заявила, що організація "перешкоджає реалізації російських державних програм у вигляді організації інформаційних кампаній та неузгоджених з органами влади масових публічних акцій".

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Greenpeace з кінця 80-х років ХХ століття вела діяльність в СРСР, а потім і на території росії.