У РФ при реєстрації в соцмережі мають намір вимагати дані паспорта

18:26 25 березень Київ, Україна

У Росії всіх нових користувачів соцмереж та месенджерів хочуть зобов'язати надавати паспортні дані, з метою створення спецреєстру, доступ до якого матимуть силовики.

Згідно з проєктом закону, охочі зареєструватися в соцмережах і месенджерах зможуть вибрати, чи надавати їм дані через власну систему авторизації сервісу або через єдину інформаційну систему (ЄІС) Роскомнагляду.



При використанні ЄІС дані про користувача будуть перевірятися через портал "держпослуг" (сервіс, який дозволяє отримати доступ до державних послуг, вимагає авторизації за допомогою паспортних даних). У законопроєкті сказано, що дані всіх зареєстрованих в ЄІС користувачів можуть надаватися "іншим держорганам у випадках, визначених федеральними законами".



За недотримання закону соціальним мережам і месенджерам загрожує штраф в 100 тисяч рублів. При цьому, згідно з документом, персональні дані будуть запитуватися тільки у нових користувачів.



Експерти, опитані виданням, пояснили, що в разі прийняття цього законопроєкту, існує ризик зловживання особистими даними користувачів з боку самих сервісів, так і правоохоронних органів.