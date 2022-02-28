У РФ переслідують опозицію: знятий з літака і Андрій Пивоваров

06:27 01 червень Київ, Україна

На сьогодні вже колишній директор організації "Відкрита Росія", опозиційний політик і підприємець Андрій Пивоваров був знятий в Санкт-Петербурзі з літака і доставлений в ФСБ.

"Тільки що мене зняли з літака в "Пулково". Летів відпочити, пройшов митницю, ніяких питань не було. Літак уже пройшов рулежку, як раптом стоп. Під'їхали менти і вивели мене. Зараз я в ФСБ "Пулково", - написав Пивоваров в Telegram.

За даними організації "Правозахист Листівки", у Пивоварова не було ніяких обмежень на виїзд, на паспортному контролі питань також не виникало.



Пізніше в Телеграм-каналі Пивоварова з'явилося повідомлення, що канал тепер веде його команда. "Андрій Пивоваров знаходиться в розшуку. Принаймні, так говорять співробітники ФСБ. І саме це причина його затримання. Літак, в якому був Андрій Пивоваров, розгорнули на злітній смузі, щоб зняти його з міжнародного рейсу. Зараз йому забороняють користуватися телефоном", - йдеться в повідомленні.



Інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Пивоваров доставлений до Слідчого комітету на допит у кримінальній справі.



Соратниця Пивоварова Тетяна Усманова з посиланням на адвокатку "Правозахисту Листівки" Олену Бородіну повідомила, що його затримали у справі про "небажану організацію" (стаття 284.1 КК). Статус ексдиректора "Відкритої Росії" в цій справі невідомий.



Кілька днів тому Пивоваров оголосив, що "Відкрита Росія" припиняє свою діяльність і закриває відділення в регіонах, щоб уникнути переслідування своїх прихильників.



За його словами, всі члени "Листівки" виключені з організації - "щоб уникнути можливого переслідування". "Держдума готується посилити статтю 284.1 КК РФ (про діяльність на території Росії організації, визнаної "небажаною" - НВ), а нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників", - заявив Пивоваров.