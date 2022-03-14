У РФ пропонують запровадити кримінальну відповідальність за виконання західних санкцій

18:47 14 березня Київ, Україна

Секретар Генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак повідомив у своєму телеграм-каналі, що партія підготує поправки щодо кримінальної відповідальності для людей, які виконують санкції західних країн проти Росії.

«На тлі західної санкційної істерії фіксуються випадки, коли російські компанії, у тому числі компанії з державною участю, відмовляються від роботи з санкційними банками та підприємствами на підставі того, що вони самі ризикують потрапити під обмеження», — розповів Турчак.

Політик заявив, що «факти наслідування іноземних санкцій усередині країни» — це «непряме свідчення їх підтримки» та «зрада».