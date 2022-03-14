У РФ пропонують запровадити кримінальну відповідальність за виконання західних санкцій
18:47 14 березня Київ, Україна
Секретар Генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак повідомив у своєму телеграм-каналі, що партія підготує поправки щодо кримінальної відповідальності для людей, які виконують санкції західних країн проти Росії.
«На тлі західної санкційної істерії фіксуються випадки, коли російські компанії, у тому числі компанії з державною участю, відмовляються від роботи з санкційними банками та підприємствами на підставі того, що вони самі ризикують потрапити під обмеження», — розповів Турчак.
Політик заявив, що «факти наслідування іноземних санкцій усередині країни» — це «непряме свідчення їх підтримки» та «зрада».
"Пропонуємо встановити жорстку, зокрема кримінальну, відповідальність таких суб'єктів, їхніх керівників за дотримання та виконання санкцій заходу", - заявив Турчак.
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