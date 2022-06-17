У росії перестали активуватися смартфони Samsung, завезені "паралельним імпортом"

10:46 17 червня Київ, Україна

Користувачі смартфонів Samsung повідомляють, що пристрої, завезені в росії "паралельним імпортом", не активуються, якщо в них вставляти сім-карти російських операторів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело, близьке до одного з ритейлерів, та експертів у галузі абонентського обладнання.

При спробі вставити SIM-карту російського оператора в новий смартфон, він блокується. Розблокувати телефон можна лише у сервісному центрі за 5 тисяч рублів, але доведеться чекати близько двох тижнів.

Офіційних коментарів від компанії наразі не було.

Як заявив провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін, проблема стосується приблизно 20% смартфонів компанії, що ввозяться в країну по "паралельному імпорту".



Джерело, близьке до одного з продавців телефонів, заявило виданню, що труднощі з активацією могли виникнути у декількох десятків тисяч покупців пристроїв Samsung.



Відомо, що Samsung раніше заявляв про свій вихід із російського ринку, але продукцію продовжували заводити обхідними шляхами.