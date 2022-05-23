У рф опублікували дані про підрозділи та командирів, що воюють в Україні

14:33 23 травня Киев, Украина

Дуже важливу та цікаву інформацію опублікувало нещодавно російське видання Проєкт: це дані про підрозділи та командирів, які беруть участь у війні в Україні.

Журналісти видання визначили понад 150 підрозділів російської армії та встановили особи 166 командирів, які беруть участь у вторгненні, крім того, акцентували на тому, що значна частина військових - вихідці з бідних районів рф. Цим, зокрема, пояснюють масове мародерство в окупованих населених пунктах України.

Повідомляється також, що не менше 20 встановлених командирів, станом на середину травня, загинули, четверо із загиблих командирів – вихідці з України.

Проєкт повідомляє, що у війні беруть участь:

моторизовані, артилерійські та зенітні частини всіх 12 армій росії та окрема танкова дивізія;

всі наступальні сили ПДВ: п'ять десантно-штурмових підрозділів, дві повітряно-десантні дивізії та одна бригада спецзагону;

шість розвідувальних бригад Генштабу;

морська піхота всіх чотирьох флотів та надводні кораблі чф рф;

винищувальні, штурмові та бомбардувальні полки повітряно-космічних сил росії та флотська авіація;

сили поліції та росгвардії.

Чисельність російської армії - близько 900 тис. людей, перед вторгненням біля кордонів України, зосередили, ймовірно, не менше 20% її особового складу.

Крім того, на захоплення України відправили навіть 15 Олександрійську мотострілецьку бригаду - єдине миротворче з'єднання в країні, яке рф може спрямовувати для вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.

Повідомляється також, що боєздатні з'єднання наземних сил, що залишилися, розташовані біля західних кордонів – на випадок необхідності протистояння НАТО.

Нагадаємо, в Україні суд ухвалив перший вирок окупанту-вбивці.