У Росії обговорювалися сценарії ядерних ударів по Німеччині ще в 2021 році.

10:32 29 жовтня Київ, Україна

Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Це сталося під час проведення росіянами маневру на Балтійському морі наприкінці 2021 року. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

ЗМІ повідомляє, що у перехопленні йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза Сполучених Штатів Америки в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де американська армія зберігає ядерну зброю.

Експерти з безпеки мають два пояснення цього перехоплення. Частина впевнена, що використання ядерної зброї обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях, що також відбувалося під час маневрів НАТО. Інші вважають, що росіяни знали про прослуховування, тому навмисно назвали цілі, щоб залякати Захід.

За результатами опитування Civey для Spiegel показують, що в Німеччині 51% німців стурбовані можливістю початку ядерної війни, 57% - побоюються ядерного удару Росії по Україні, а 37% - по Німеччині.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо росія застосує ядерну зброю, вона отримає на це серйозну міжнародну відповідь.

За словами президента США Джозефа Байдена, глава Кремля Володимир Путін заперечує можливість застосування ядерної зброї в Україні, але продовжує про неї говорити.