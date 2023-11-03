У росії невідомі підпалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виробляє боєголовки

16:41 03 листопада Київ, Україна

У російському місті Нижній Новгород невідомі особи підпалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства "ДержНДІМ", яке спеціалізується на виробництві ракетних боєголовок.

Цю інформацію поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 3 листопада.

Автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152, що належить генеральному директору акціонерного товариства "ДержНДІМ" Ігорю Кузнєцову, було підпалено вночі.
"Вказане підприємство займається розробкою та виробництвом бойових компонентів для російських ракет, що застосовуються москвою в ударах по об'єктах в Україні", - йдеться в опублікованому повідомленні.
ГУР опублікувало фотографії з місця інциденту та зазначило, що акцію підпалу автомобіля генерального директора "провели представники руху опору".