У росії невідомі підпалили автомобіль гендиректора підприємства, яке виробляє боєголовки

У російському місті Нижній Новгород невідомі особи підпалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства "ДержНДІМ", яке спеціалізується на виробництві ракетних боєголовок.
Цю інформацію поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 3 листопада.
Автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152, що належить генеральному директору акціонерного товариства "ДержНДІМ" Ігорю Кузнєцову, було підпалено вночі.
Цю інформацію поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 3 листопада.
Автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152, що належить генеральному директору акціонерного товариства "ДержНДІМ" Ігорю Кузнєцову, було підпалено вночі.
ГУР опублікувало фотографії з місця інциденту та зазначило, що акцію підпалу автомобіля генерального директора "провели представники руху опору".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі