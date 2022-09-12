У Росії муніципальні депутати вимагають відставки путіна

18:23 12 вересня Київ, Україна

Московські та петербурзькі муніципальні чиновники вимагали, щоб президент Російської Федерації владимир путін пішов у відставку.

Про це повідомляє муніципальний депутат Семенівського округу Санкт-Петербурга Ксенія Торстрем.



Торстрем закликала інших муніципальних депутатів приєднатися до заяви.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки владимира путіна з посади президента Росії!" - йдеться в тексті звернення у твіттері.

7 вересня рада депутатів санкт-петербурзького МО Смольнінське ухвалила направити до Держдуми звернення із закликом усунути путіна з посади через держзраду. Ознаками такої вони назвали наслідки рішень президента: знищення підрозділів армії посії, загибель та каліцтва молодих та працездатних громадян Росії, збитки російській економіці та розширення НАТО, а також оснащення української армії сучасною західною технікою, що суперечить заявленій меті її "демілітаризації".



Один із пітерських мундепів Микита Юферєв повідомив, що 8 вересня йому та іншим депутатам МО Смольнінське прийшли виклики в поліцію, де на них склали протоколи про "дискредитацію" російської армії.



А 8 вересня рада депутатів московського муніципального округу "Ломоносівський" попросила шляху піти у відставку. В опублікованому зверненні московські мундепи пишуть, що у путіна після другого терміну "все пішло якось навперейми: подвоєння ВВП не сталося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає і в .