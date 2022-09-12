У Росії муніципальні депутати вимагають відставки путіна

Московські та петербурзькі муніципальні чиновники вимагали, щоб президент Російської Федерації владимир путін пішов у відставку.
Про це повідомляє муніципальний депутат Семенівського округу Санкт-Петербурга Ксенія Торстрем.
Торстрем закликала інших муніципальних депутатів приєднатися до заяви.
Торстрем закликала інших муніципальних депутатів приєднатися до заяви.
7 вересня рада депутатів санкт-петербурзького МО Смольнінське ухвалила направити до Держдуми звернення із закликом усунути путіна з посади через держзраду. Ознаками такої вони назвали наслідки рішень президента: знищення підрозділів армії посії, загибель та каліцтва молодих та працездатних громадян Росії, збитки російській економіці та розширення НАТО, а також оснащення української армії сучасною західною технікою, що суперечить заявленій меті її "демілітаризації".
Один із пітерських мундепів Микита Юферєв повідомив, що 8 вересня йому та іншим депутатам МО Смольнінське прийшли виклики в поліцію, де на них склали протоколи про "дискредитацію" російської армії.
А 8 вересня рада депутатів московського муніципального округу "Ломоносівський" попросила шляху піти у відставку. В опублікованому зверненні московські мундепи пишуть, що у путіна після другого терміну "все пішло якось навперейми: подвоєння ВВП не сталося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає і в .
Один із пітерських мундепів Микита Юферєв повідомив, що 8 вересня йому та іншим депутатам МО Смольнінське прийшли виклики в поліцію, де на них склали протоколи про "дискредитацію" російської армії.
А 8 вересня рада депутатів московського муніципального округу "Ломоносівський" попросила шляху піти у відставку. В опублікованому зверненні московські мундепи пишуть, що у путіна після другого терміну "все пішло якось навперейми: подвоєння ВВП не сталося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає і в .
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