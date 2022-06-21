У рф можуть перестати працювати Skype, Xbox і Outlook

17:08 21 червня Київ, Україна

Хмарні та мережеві послуги компанії Microsoft , такі як месенджер Skype і поштовий клієнт Outlook, можуть стати недоступними для людей росії.

Цими побоюваннями з росЗМІ поділився заступник директора Центру компетенцій НТІ «Технології довіреної взаємодії» Руслан Пермяков.

«Ймовірно, ми й надалі відчуватимемо проблеми з доступом до продуктів компанії. Наприклад, може зникати доступ до хмарної платформи live.com. На ній все пов'язано: пакет продуктів Microsoft 365, сховище OneDrive, поштовий домен Outlook, Skype та ігрові сервіси», – попередив експерт.

Під загальним брендом Windows Live компанія Microsoft розвивала вебсервіси та програмні продукти, що розповсюджувалися за моделлю передплати. Від нього компанія відмовилася у 2012 році з випуском операційної системи Windows 8, а продукти, що розвивалися в його рамках, були або згорнуті, або стали окремими сервісами. Компанія поки що не робила офіційних заяв із цього приводу.





Хмарна платформа від Microsoft називається Azure, на її потужностях розгортає проєкти не лише сама корпорація, а й її клієнти за підпискою. Послугами Azure користувалися, наприклад, організатори Олімпійських ігор у Сочі 2014 року та Фінансовий університет при уряді рф.

На думку Пермякова, на пристрої російських користувачів рідше приходитимуть «критичні оновлення», а інші девайси, наприклад, ігрові консолі Xbox, можуть перестати працювати.

"Це призведе до міграції або на інші продукти, або на піратські версії", - вважає експерт.

На початку березня Microsoft призупинила продаж нових товарів і послуг в рф через початок війни в Україні.