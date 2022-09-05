У росії людей на війну з Україною почали набирати через сайт психоневрологічного диспансеру

Добровольців на війну в Україні шукають не лише у російських в'язницях — до пошуку наразі приєднуються і психдиспансери. На оголошення про набір на війну від петербурзького психоневрологічного диспансеру №2 звернув увагу журналіст «Бі-бі-сі».
Воно розміщене на сайті установи — просто під інформацією для відвідувачів, яким потрібно пройти психіатричний огляд для володіння зброєю. В оголошенні йдеться про те, що людей шукає військовий комісаріат Виборзького району, добровольці потрібні в іменні підрозділи «Кронштадт», «Нева» та «Павловськ».
Воно розміщене на сайті установи — просто під інформацією для відвідувачів, яким потрібно пройти психіатричний огляд для володіння зброєю. В оголошенні йдеться про те, що людей шукає військовий комісаріат Виборзького району, добровольці потрібні в іменні підрозділи «Кронштадт», «Нева» та «Павловськ».
Чия саме це ініціатива – невідомо. У диспансері відмовилися давати коментар та кинули слухавку.
У вересні Telegram-канал «Ротонда» з посиланням на джерело розповів, що влада Санкт-Петербурга почала шукати бійців для «губернаторського батальйону» вже навіть серед безпритульних. Так, в один із шелтерів «Нічліжки» зайшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району та спробував роздати агітаційні листівки. У самій адміністрації сказали, що перед ними стоїть завдання «донести інформацію про службу за контрактом до всіх, до кого можливо», але роздача листівок у нічліжці — нібито особиста ініціатива чиновників.
У вересні Telegram-канал «Ротонда» з посиланням на джерело розповів, що влада Санкт-Петербурга почала шукати бійців для «губернаторського батальйону» вже навіть серед безпритульних. Так, в один із шелтерів «Нічліжки» зайшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району та спробував роздати агітаційні листівки. У самій адміністрації сказали, що перед ними стоїть завдання «донести інформацію про службу за контрактом до всіх, до кого можливо», але роздача листівок у нічліжці — нібито особиста ініціатива чиновників.
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