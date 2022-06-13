У рф "Комітет проти катувань" оголосив про ліквідацію після визнання організації іноземним агентом

07:58 13 червня Київ, Україна

Члени російської громадської організації "Комітет проти катувань", які допомагають постраждалим від насильства з боку представників влади, вирішили ліквідувати організацію.

Таке рішення ухвалено після того, як мін'юст росії вніс організацію до реєстру "іноземних агентів".



Про це повідомляє прессекретарка "Комітету проти катувань" Наталія Курекіна.

"Продовжувати працювати і при цьому вішати на себе тавро "іноземні агенти" ми не хочемо. Даний термін вважаємо образою та наклепом. "Комітет проти катувань" все своє життя займався захистом прав громадян, які постраждали від катувань, нелюдського поводження з боку посадових осіб державних органів", - заявили в організації.

"Вважаю, що таким чином влада дає чіткий сигнал, що катувати в нашій країні можна, а ось допомагати постраждалим від тортур громадянам – це шкідливо для держави, мабуть. Про те, що така позиція абсолютно не відповідає конституції росії, взагалі говорити не доводиться. Мабуть, тортури – це тепер частина державної політики, а борці з тортурами – явно іноземні агенти. У той час як справжні патріоти, мабуть, за логікою мін'юсту, повинні бути у захваті від звуку електричного розряду, що пропускається через людське тіло", – сказав колишній голова організації Сергій Бабинець.

Колишні співробітники продовжать вести незакриті справи про тортури та нелюдське поводження.

"Ми не можемо залишити 188 справ, робота з якими ведеться і зараз. Це 188 історій нелюдської жорстокості та надії на справедливість – наш обов'язок довести їх до кінця. Але як ми продовжимо працювати, я поки що сказати не можу», – сказала Курекіна.

"Комітет проти катувань" за 21 рік роботи отримав 3178 повідомлень про порушення прав людини в росії, добився виплати понад 297 млн рублів компенсацій потерпілим, виграв 78 справ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) і довів до лави підсудних 159 силовиків, винних у тортурах та жорстокому поводженні з іншими особами.