У РФ хочуть запровадити кримінальне покарання за "поширення фейків про дії російської армії"

15:47 02 березень Київ, Україна

До Держдуми РФ внесено поправки про покарання до 15 років позбавлення волі «за поширення фейків про дії ЗС Росії».

"Перша частина - вона загальна, що стосується створення таких фейків та їхнього поширення, передбачено до трьох років позбавлення волі. Якщо діяльність здійснюється з використанням службового становища, у групі чи організованій групі осіб, з використанням інтернету та інших можливостей широкого розповсюдження, то тоді покарання буде вищим, від п'яти до 10 років позбавлення волі. Якщо особа, яка розповсюджує фейки , наперед знає, що вони помилкові, і вони отримали суспільно небезпечні наслідки, то тоді покарання до 15 років позбавлення волі", - повідомив голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.

"Позбавлення волі", ніби вона там є...