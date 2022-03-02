У РФ хочуть запровадити кримінальне покарання за "поширення фейків про дії російської армії"
15:47 02 березень Київ, Україна
До Держдуми РФ внесено поправки про покарання до 15 років позбавлення волі «за поширення фейків про дії ЗС Росії».
"Перша частина - вона загальна, що стосується створення таких фейків та їхнього поширення, передбачено до трьох років позбавлення волі. Якщо діяльність здійснюється з використанням службового становища, у групі чи організованій групі осіб, з використанням інтернету та інших можливостей широкого розповсюдження, то тоді покарання буде вищим, від п'яти до 10 років позбавлення волі. Якщо особа, яка розповсюджує фейки, наперед знає, що вони помилкові, і вони отримали суспільно небезпечні наслідки, то тоді покарання до 15 років позбавлення волі", -
повідомив голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов.
"Позбавлення волі", ніби вона там є...
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