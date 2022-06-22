У Росії хочуть покращити імідж Росгвардії за допомогою комп'ютерних ігор

19:14 22 червня Київ, Україна

Для героїзації образу силовиків, натовпом жінок і підлітків, що б'ють, депутати пропонують випустити гру з путінськими карателями або інтегрувати їх образи в уже існуючі проекти.

З такою ідеєю виступив голова комітету Держдуми Росії з інформполітики Олександра Хінштейна

Фінансувати інтеграцію планують із федерального бюджету та за допомогою російського фонду розвитку інформаційних технологій. Але навіщо платити більше, коли умільці вже давно вигадали мільярд модів для GTA, де Росгвардія займається своєю улюбленою роботою — б'є людей кийками.

При цьому джерело у великій міжнародній ігровій студії висловило сумнів у тому, що якась російська компанія візьметься за проект, оскільки це «однозначна При цьому джерело у великій міжнародній ігровій студії висловило сумнів у тому, що якась російська компанія візьметься за проект, оскільки це «однозначна пропаганда та величезні ризики».