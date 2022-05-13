У рф готуються піти шляхом більшовиків і націоналізувати активи іноземців

16:06 13 травня Київ, Україна

Уряд росії планує підтримати законопроєкт про введення зовнішнього управління в компаніях, що пішли з росії, з іноземною "недружньою" участю.



Документ, внесений до держдуми у квітні депутатами-єдиноросами, торкнеться сотень структур, від автовиробників до McDonald's, які призупинили діяльність після 24 лютого 2022 року "за відсутності для цього очевидних економічних підстав", згідно з пояснювальною запискою в базі нижньої палати парламенту.



За рішенням суду активи іноземців можуть бути передані під зовнішнє або довірче управління, а потім - продані, якщо таке рішення прийме тимчасова адміністрація, функції якої виконуватиме держкорпорація ВЕБ.рф, що потрапила під санкції.



Якщо інвесторів не знайдеться, власником стане держава за мінімальну ціну. При цьому новий власник зможе користуватися товарним знаком та інтелектуальною власністю без виплати винагороди. А це неодмінно спричинить майнові претензії до росії.



Обов'язковою умовою для націоналізації є те, щоб не менше 25% бізнесу належало саме іноземцям з "недружніх" держав.



Втім, виконати її буде нескладно: з 505 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у росію 75%, або 379 млрд доларів припадало на країни, що потрапили до списку "ворогів".



Найбільш значуща участь "недружніх" інвесторів - у ключових секторах економіки. Це, зокрема, видобуток корисних копалин і обробна промисловість, куди "недружні" країни вклали суму, рівну 20% всіх основних фондів. Ще вище їхня частка у торгівлі (дорівнює 80% основних фондів), фінансах (майже 70%), а також у науково-технічних галузях (40%).