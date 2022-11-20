У Росії готові "відрощувати" солдатам відірвані на фронті кінцівки

У Росії заявили, що їхні військові лікарі освоїли "новий спосіб повного відновлення рук та ніг після мінно-вибухових та вогнепальних поранень". Він дає змогу ефективно відтворити кістки пораненого, заявили в Міністерстві оборони, передає РИА Новости.
Там розповіли, що імплантат встановлюють в область зруйнованої кінцівки, після чого він заповнюється фрагментами кісткових тканин, які беруться з інших кісток, трансплантуються або вирощуються з використанням стовбурових клітин пацієнта.
За їхніми словами, вони вже "вилікували" кількох солдатів і ті, нібито, знову вирушили воювати.
Тим часом у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість військ країни-агресора Росії.
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