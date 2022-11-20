У Росії готові "відрощувати" солдатам відірвані на фронті кінцівки

10:06 20 листопада Київ, Україна

У Росії заявили, що їхні військові лікарі освоїли "новий спосіб повного відновлення рук та ніг після мінно-вибухових та вогнепальних поранень". Він дає змогу ефективно відтворити кістки пораненого, заявили в Міністерстві оборони, передає РИА Новости.

"Вперше у медичній практиці військовими лікарями Головного військового клінічного госпіталю ім. Бурденко Міноборони Росії в Москві було розроблено та впроваджено новий спосіб 3D-моделювання імплантатів для повноцінного відновлення кінцівок пацієнтів, які отримали важкі мінно-вибухові та вогнепальні поранення під час "спеціальної військової операції", - сказали там.

Там розповіли, що імплантат встановлюють в область зруйнованої кінцівки, після чого він заповнюється фрагментами кісткових тканин, які беруться з інших кісток, трансплантуються або вирощуються з використанням стовбурових клітин пацієнта.

"Цей спосіб дозволяє відновлювати і суглоби.. Регенерувати також можна м'язи та тканини пацієнта, включаючи шкіру", - додали лікарі.

За їхніми словами, вони вже "вилікували" кількох солдатів і ті, нібито, знову вирушили воювати.

Тим часом у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість військ країни-агресора Росії.