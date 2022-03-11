У РФ директора Фонду боротьби з корупцією оголосили в розшук

17:22 11 червень Київ, Україна

Директора Фонду боротьби з корупцією, який був визнаний в РФ екстремістською організацією, Івана Жданова оголосили у федеральний розшук.



Про це повідомив сам Жданов в своєму Інстаграмі.

«Не минуло й 2-х днів з визнання ФБК екстремістською організацією, як мене оголосили в розшук», - пише Жданов, публікуючи скріншот бази даних розшуку МВС РФ.

Він також уточнив, що його адвоката, Володимира Вороніна, не допустили до справи за статтею 239 КК.

«Будемо домагатися його участі в суді», - підкреслює російський опозиціонер.

Іван Жданов є підозрюваним у справі про створення НКО, що зазіхає на особистість і права громадян - про цю кримінальну справу, яку 4 лютого порушило Головне слідче управління СК РФ, вперше стало відомо в кінці квітня. Іншими фігурантами справи є засновник ФБК Олексій Навальний і глава мережі його штабів Леонід Волков.



Жданов знаходиться за кордоном з осені 2019 року. Він поїхав туди після того, як було порушено кримінальну справу про відмивання грошей ФБК.



Мосміськсуд 9 червня визнав ФБК «екстремістською організацією».