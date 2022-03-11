У РФ директора Фонду боротьби з корупцією оголосили в розшук

Директора Фонду боротьби з корупцією, який був визнаний в РФ екстремістською організацією, Івана Жданова оголосили у федеральний розшук.
Про це повідомив сам Жданов в своєму Інстаграмі.
Про це повідомив сам Жданов в своєму Інстаграмі.
Він також уточнив, що його адвоката, Володимира Вороніна, не допустили до справи за статтею 239 КК.
Іван Жданов є підозрюваним у справі про створення НКО, що зазіхає на особистість і права громадян - про цю кримінальну справу, яку 4 лютого порушило Головне слідче управління СК РФ, вперше стало відомо в кінці квітня. Іншими фігурантами справи є засновник ФБК Олексій Навальний і глава мережі його штабів Леонід Волков.
Жданов знаходиться за кордоном з осені 2019 року. Він поїхав туди після того, як було порушено кримінальну справу про відмивання грошей ФБК.
Мосміськсуд 9 червня визнав ФБК «екстремістською організацією».
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