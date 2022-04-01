У росії дівчину, що облилася червоною фарбою на знак протесту проти війни, заарештували на 8 діб

Куйбишевський районний суд Петербурга заарештував на вісім діб активістку Євгенію Ісаєву, яка облилася червоною фарбою на знак протесту проти вторгнення в Україну.
Про це повідомляє її адвокат Сергій Подольський.
Дівчину визнали винною у дрібному хуліганстві (стаття 20.1 КпАП). За версією поліції, Ісаєва, розливши фарбу, завдала шкоди об'єкту культурної спадщини - будівлі міської думи. Ушкодження від фарби нібито становили понад 12 тисяч рублів.
Раніше дівчину оштрафували на 45 тисяч рублів за цю ж акцію, звинувативши її у дискредитації російських військових (стаття 20.3.3 КпАП).
Нагадаємо, 27 березня Ісаєва у білій сукні облилася червоною фарбою біля вежі міської думи, повторюючи слова "Серце кров'ю обливається".
Дівчину визнали винною у дрібному хуліганстві (стаття 20.1 КпАП). За версією поліції, Ісаєва, розливши фарбу, завдала шкоди об'єкту культурної спадщини - будівлі міської думи. Ушкодження від фарби нібито становили понад 12 тисяч рублів.
Раніше дівчину оштрафували на 45 тисяч рублів за цю ж акцію, звинувативши її у дискредитації російських військових (стаття 20.3.3 КпАП).
Нагадаємо, 27 березня Ісаєва у білій сукні облилася червоною фарбою біля вежі міської думи, повторюючи слова "Серце кров'ю обливається".
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