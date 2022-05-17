В рф випускатимуть автомобілі класу «Євро-0» без подушок безпеки і ABS

Уряд росії дозволив випускати автомобілі з низькими стандартами безпеки та екологічним класом, що відповідає нормативам 1988 року.
Відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін.
Так, документ дозволяє російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу навіть «Євро-0». Також компанії можуть випускати машини без антиблокувальної системи гальм (ABS), подушок безпеки та динамічної системи стабілізації (ESP).
Координатор руху «Товариство синіх відерець» Петро Шкуматов вважає, що, ймовірно, автовласники докуповуватимуть подушки безпеки самі.
«Всі подушки безпеки виробляються, скажімо так, у «недружніх країнах». Якщо подивитися на конструкцію всіх автомобілів, що виробляються в росії, то зараз вони потенційно можуть бути оснащені двома подушками безпеки. Ймовірно, їхню установку віддадуть на відкуп самих автовласників», – сказав Шкуматов.
Крім цього, в росії тепер діють усі екологічні стандарти: від "Євро-0" до "Євро-5", що дозволяє випускати автомобілі з вихлопом, що відповідає нормативам 1988 року.
Автоексперт Сергій Асланян пояснив, чим це загрожує росії:
«Євро-0» — це карбюратор, та інша річ, що ми не маємо карбюраторних заводів. У нас здох Димитровградський автоагрегатний завод, який постачав карбюратори для «Жигулів», «Москвичів» та «Волги». Тому по «Євро-0» вийдуть кінь з возом та Ємеля на печі. Зовні вони можуть бути схожими на сучасні, але перша з них буде «Лада Гранта», і ми подивимося, що вона матиме під капотом. Вона не матиме систем, що рятують життя людини, — ABS, ESP. І тут уже не має значення, «Євро-0» чи «Євро-2». Такі штуки, як ABS і ESP, дуже важливі та невипадково вигадані людством, і невипадково є обов'язковими у багатьох країнах. Саме тому, що вони краще за водіїв вміють водити машину.
Споживач не зможе дообладнати автомобілі хоча б до Євро-2. Для цього потрібен пасивний каталізатор, а дістати його ніде, бо росія його також не випускає. Їздитиме на «Євро-0», а точніше, на «Євро-3», як під час Великої Вітчизняної війни, коли їздили на газогенераторних машинах, тобто на дровах.
У росії основний забруднювач повітря - це не двигун внутрішнього згоряння, а промисловість. Тому при переході на Євро-0 ми не сильно поперхнемося. Але поки жива промисловість, ми дихатимемо отрутою. Москва тому приклад: там є Московський нафтопереробний завод у Капотні, який кілька років тому отруїв людей. Коли до нього прийшли представники держави, їм у носа сунули індульгенцію, яка називається квотою на викиди. Тобто завод сплатив отруєння людей і вклався в папірець, на якому ці квоти прописані».
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