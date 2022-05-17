В рф випускатимуть автомобілі класу «Євро-0» без подушок безпеки і ABS

08:07 17 травня Київ, Україна

Уряд росії дозволив випускати автомобілі з низькими стандартами безпеки та екологічним класом, що відповідає нормативам 1988 року.

Відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Так, документ дозволяє російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу навіть «Євро-0». Також компанії можуть випускати машини без антиблокувальної системи гальм (ABS), подушок безпеки та динамічної системи стабілізації (ESP).



Координатор руху «Товариство синіх відерець» Петро Шкуматов вважає, що, ймовірно, автовласники докуповуватимуть подушки безпеки самі.

«Всі подушки безпеки виробляються, скажімо так, у «недружніх країнах». Якщо подивитися на конструкцію всіх автомобілів, що виробляються в росії, то зараз вони потенційно можуть бути оснащені двома подушками безпеки. Ймовірно, їхню установку віддадуть на відкуп самих автовласників», – сказав Шкуматов.

Крім цього, в росії тепер діють усі екологічні стандарти: від "Євро-0" до "Євро-5", що дозволяє випускати автомобілі з вихлопом, що відповідає нормативам 1988 року.



Автоексперт Сергій Асланян пояснив, чим це загрожує росії: