У росії даватимуть довічне за диверсії

18:31 29 грудня Київ, Україна

У росії посилили покарання за диверсії, відповідний указ підписав глава держави-агресора володимир путін. Документ передбачає доповнення до Кримінального кодексу України.

Тепер на території країни-агресора так звана диверсійна діяльність може стати причиною довічного позбавлення волі.



Зокрема, у КК росії з'явилися три нові статті:

сприяння диверсійної діяльності - позбавлення волі терміном від 10 до 20 років чи довічно;

проходження навчання з метою здійснення диверсійної діяльності та організація диверсійної спільноти – позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічно;

участь у такому співтоваристві – позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

Таким чином, довічне позбавлення волі тепер загрожує не тільки самим диверсантам, а й тим, хто їм допомагав, навчав і фінансував. Крім того, під статтю підпадають і публічні заклики до здійснення диверсій.

Юристка правозахисного проєкту "ОВД-Інфо" Єва Левенберг пояснює, що під статтю можуть підпасти і ті, хто просто підвіз обвинувачених.

Через те, що формулювання дуже розмиті, практично будь-яка людина може виявитися об'єктом пильної уваги правоохоронних органів.