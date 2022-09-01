В рф активно шукають «цапів-відбувайлів» за провал війни в Україні

Федеральна служба безпеки збирає інформацію про помилки та прорахунки в армії, а також корупцію вищих воєначальників, щоб виправдати провал війни в Україні.
Про це повідомляють «Важливі історії» з посиланням на джерела у генштабі та військових чиновників.
За словами одного з них, уже зібрано матеріали на десятки кримінальних справ, але їм не дають ходи, щоб не знижувати і без того низький моральний дух армії.
В опалу потрапив і міністр оборони сергій шойгу, який до початку вторгнення обіцяв президенту володимиру путіну вирішити завдання за короткий термін і силами виключно військових контрактників, кажуть джерела видання.
За їхніми словами, після вимушеного відступу під Києвом шойгу втратив довіру президента і тепер той безпосередньо спілкується з генералами, минаючи міністра, з яким раніше ходив у походи в гори та тайгу.
Шойгу ще не відправлено у відставку, тому що путін у скрутний час не хоче міняти міністра оборони, кажуть джерела. Але як тільки складний період мине, путін може все йому пригадати, вважають вони.
Передбачаючи «зачистку» та пошуки зрадників, головне управління генштабу збройних сил також намагається добути відомості про провали 5-ї служби фсб. Армійські чиновники та фсб валять один на одного провину за неправильне інформування президента про ситуацію в Україні перед початком так званої "спецоперації".
Фіаско початкових планів кампанії в Україні вже призвело до першої гучної відставки в уряді. У середині липня зі своєї посади пішов віцепрем'єр Юрій Борисов — куратор оборонно-промислового комплексу та держоборонзамовлення, на який із бюджету за останні 10 років було витрачено 20 трлн рублів.
За Борисова російський ОПК отримував по 2 трлн рублів щорічно, обіцяючи до 2020 року поставити у війська дивізіони нових танків «Армата», новий стратегічний бомбардувальник, 600 літаків і тисячі гелікоптерів, а також довести частку сучасного озброєння до 70%.
Але в Україну російська армія увійшла на старій техніці, з паперовими картами і за три місяці практично вичерпала запаси високоточних ракет. Попри прогнози американської розвідки про те, що Київ може впасти за три дні, російські війська контролюють менше чверті території України та, за західними даними, втратили третину бойової могутності.
У липні та серпні серія арештів прокотилася новосибірськими інститутами Російської академії наук, де щонайменше троє вчених стали фігурантами справ про державну зраду. Серед них – директор Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН Олександр Шиплюк. Фахівець у галузі високошвидкісної аерогазодинаміки та експериментальних методів дослідження газових потоків, останніми роками Шиплюк займався гіперзвуковими ракетами, зокрема, їхнім захисним покриттям.
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