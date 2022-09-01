В рф активно шукають «цапів-відбувайлів» за провал війни в Україні

19:10 24 серпня Київ, Україна

Федеральна служба безпеки збирає інформацію про помилки та прорахунки в армії, а також корупцію вищих воєначальників, щоб виправдати провал війни в Україні.

Про це повідомляють «Важливі історії» з посиланням на джерела у генштабі та військових чиновників.