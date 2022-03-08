У РФ активізувалося виверження Ключевського вулкана на Камчатці

05:54 12 жовтень Київ, Україна

Ключевський вулкан на Камчатці активізувався на початку жовтня після двомісячного мовчання.Таке затяжне "мовчання" є незвичайним і вимагає додаткового уважного вивчення, повідомила пресслужба Інституту вулканології і сейсмології (ІВІС) ДВО РАН.



Протяжність лавового потоку, що спускається по схилу вулкана, зросла майже до кілометра.

У кратері з'явилися викиди розпеченого матеріалу на висоту близько 100 м. Над усією протяжністю лавового потоку спостерігається потужне світіння. Виверження Ключевського вулкану відновилося після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього вулкан виявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.



Ключевський - діючий вулкан на сході Камчатки, його висота становить 4,85 тис. м. Ключевський є одним з найактивніших вулканів світу. Його вік оцінюється в 7 тисяч років.